Таможня замазала лицо кровью. Проблему с доставкой грузов через границу РФ донесли до Путина

Российскую таможню уличили в задержках грузов на границе. Сложности возникают с пропуском гуманитарной помощи, бронежилетов и других жизненно важных вещей. Совет безопасности, СК РФ, Госдуму и Федеральную таможенную службу попросили акцентировать внимание на проблеме. Дошло даже до обращения к президенту РФ Владимиру Путину.

Российскому лидеру и чиновникам страны о трудностях с таможней рассказал сербский снайпер Деян Берич, написал Telegram-канал Readovka.

«Товарищ Путин, наша русская таможня очень сильно замазала свое лицо кровью русских солдат. <…> Людей с бронежилетами тормозят на таможне — люди, которые хотят помочь, получают головную боль. Они привозят продукты и рассказывают, что два-три бронежилета затормозили на таможне — а эти бронежилеты спасут жизни людей», — рассказал Берич.

Он обратился и к таможенникам, сообщив, что из-за их действий страдают молодые русские солдаты. Снайпер отметил, что большинство ранений военные получают от осколков АГС и 82-миллиметрового миномета, а от этого как раз спасают бронежилеты.

«Кроме того, чтобы обнаружить позиции противника, военным приходится проходить через „зеленку“, а имея квадрокоптер, они могли бы запустить его и сразу получить нужную картинку», — подчеркнул Берич.

Жалобы не единичны

Журналист Антон Коробков-Землянский, добавил Telegram-канал Readovka, указал на многочисленные сообщения о задержке грузов на таможне на границах с ЛНР и ДНР, а также в Крыму. Все они направлялись в зону боевых действий.

«В результате подобных действий таможенной службы общественным активистам невозможно оперативно и вовремя доставлять гуманитарную помощь гражданского характера — лекарства, одежду, продукты питания. А также, что самое важное, помогать участникам специальной операции — поставлять ополченцам, волонтерам и военным так нужные им сейчас квадрокоптеры, бронежилеты, каски, средства связи и прочее оборудование и снаряжение», — подчеркнул журналист.

Коробков-Землянский заметил, что масштабы задержаний гуманитарных грузов так велики, что вызывают подозрения в намеренной подрывной деятельности со стороны сотрудников пропускных пунктов или их руководства. Разобраться в причинах происходящего он попросил зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина. Журналист будет ждать информацию о результатах проверки.

Журналисты Telegram-канала Readovkа и ранее сообщали о случаях задержаний гуманитарных грузов на границе в Ростовской области. Там, по информации издания, сотрудники таможенной службы изымали оборудование, лекарства и другие грузы, направляющиеся в зону боевых действий для помощи российским военным, а также ополченцам ЛДНР. Об аналогичных проблемах сообщали и с границы Херсонской области и Крыма.