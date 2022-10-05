Таможенная граница ЛНР с Россией стала административной | 360°

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Таможенная граница ЛНР с Россией стала административной

Председатель ГТК ЛНР Афанасьевский: граница с РФ стала административной с 5 октября

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Таможенная граница Луганской Народной Республики с Россией стала административной с 5 октября. Об этом сообщили на сайте Государственного таможенного комитета ЛНР.

«Таможенной границы между ЛНР и Россией больше нет. С 5 октября 2022 года она стала административной. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным федерального конституционного закона о принятии Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Председатель ГТК Юрий Афанасьевский, в свою очередь, сказал, что сейчас главная задача — это «обеспечить режим безопасности и не допустить нанесения ущерба экономике как ЛНР, так и экономике России, потому что мы теперь единое целое». Сейчас необходимо урегулировать основные вопросы таможенных правоотношений, для чего и определен переходный период.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин, что на бывшей границе республики с РФ пока сохраняется паспортный контроль и досмотр с Россией, но таможни больше не будет. Паспорта ДНР больше не выдают.

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