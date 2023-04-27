Спецоперация 27 апреля 2023, 01:46 «Там был ад». Опубликована переписка убитого под Артемовском боевика ВСУ Переписка украинского военного о массовых потерях в Артемовске появилась в Сети РИА «Новости»

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Скриншот переписки убитого под Артемовском украинского военного появился в Сети. Боец общался со своим сослуживцем о потерях ВСУ. Кадр опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

Военный с позывным Берлин писал своему приятелю, участвующему в боях, что ВСУ несут очень большие потери на Артемовском направлении. Солдат утверждал, что главком сухопутных войск генерал-полковник Александр Сырский бросает своих подчиненных в бой, не считаясь с потерями личного состава. Боец писал, что их бросили под Орехово-Василевку, где они вступили в бой с вагнеровцами.

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«За 40 минут — 10 „двухсотых“ (убитых — прим. ред.), 46 „трехсотых“ (раненых — прим. ред.)», — описывал результат этой атаки солдат ВСУ.

Ранены были все служащие формирования, которое выполняло боевую задачу. Берлин отметил, что ему никогда в жизни не приходилось быть в такой переделке, как на Артемовском направлении.

«Там был ад. Просто ужас», — констатировал боец ВСУ.

Ранее обозреватель Александр Ситников сообщил, что российские войска прорвали первую линию обороны ВСУ к северу от Хромова под Артемовском. Несколько бригад теробороны оказались в итоге в окружении, украинские СМИ предрекают им гибель.