«Там более миллиона граждан РФ». Володин предложил депутатам поехать в Донбасс во время отпуска

Депутатам Госдумы во время летнего отпуска стоит съездить в ЛНР и ДНР, чтобы обсудить вопросы оказания помощи региону, а также поднять тему формирования единого правового поля. С таким предложением выступил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он отметил, что отправиться в Донбасс именно во время летнего отпуска будет оптимально, потому что на повестке есть вопросы, которые требуют решения, а в этот промежуток ими как раз можно будет заняться без пропуска посещений зала Госдумы, написал ТАСС.

«У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, <…> поехать в ЛНР, ДНР. И вместе с коллегами, которые к нам приезжали, обсуждать вопросы, связанные с оказанием помощи Донбассу. <…> Коллеги, давайте это сделаем», — сказал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что некоторые депутаты были избраны при поддержке людей, которые живут в народных республиках Донбасса. «Там более миллиона граждан РФ, это исполнение своих депутатских обязанностей», — заключил он.