Спецоперация 19 февраля 2023, 12:51 Тактику ВСУ под Угледаром описали в российской армии РИА «Новости»: под Угледаром ВСУ отправляли на разведку необученных новичков РИА «Новости»

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Украинское командование в боях под Угледаром применяло практику отправки на разведку слабо подготовленных бойцов или необученных новичков. Об этом РИА «Новости» рассказал боец добровольческого батальона «Эспаньол» с позывным Выходной.

По его словам, такими методами украинские боевики пытаются проверить новобранцев на бесстрашие.

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«К нам на позиции попыталась пройти диверсионно-разведывательная группа. Увидели ее буквально в 40 шагах, в какой-то момент [противник] вышел из „зеленки“. Оба сильно удивились. Тактика у них такая — нового человека посылают вперед», — рассказал доброволец.

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Боец подчеркнул, что слышал такие же истории от сослуживцев, поэтому считает эту ситуацию сложившейся закономерностью.

Выходной отметил, что донецкие батальоны и отряды морской пехоты постепенно начали продвижение в районе Угледара.

«Наши ребята продвигаются вперед, хотя этот участок очень тяжелый. Уже под городом идут боевые действия», — заключил доброволец.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ нередки случаи оставления позиций. Все эти ситуации пресекает СБУ путем пыток и расстрелов.