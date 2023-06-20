Спецоперация 20 июня 2023, 09:04 Тактику ВСУ на Краснолиманском направлении раскрыли в ЛНР Экс-офицер Марочко сообщил о попытках ВСУ зайти в фланги ВС России в ЛНР РИА «Новости»

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Украинские военные на Краснолиманском направлении начали пытаться зайти во фланги российской армии, чтобы прорвать линию обороны. Об этом ТАСС рассказал бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Подразделения ВСУ активно маневрируют, пытаясь зайти на фланги и ударить оттуда. Такие действия мы видим в Серебрянском лесничестве, в районах населенных пунктов Макеевка и Невское», — сказал он.

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По словам Марочко, противник использует малые группы, чтобы попытаться отсечь часть российских войск от поддержки.

«Такая тактика рассчитана в основном на нанесение максимального ущерба, а не на продвижение вперед. Командование ВСУ хочет истощить наши силы на некоторых участках для дальнейшего прорыва всей оборонительной линии», — добавил подполковник НМ ЛНР в отставке.

Ранее Марочко сообщил, что в боях на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях участвуют наемники ВСУ из 15 стран, писал RT.