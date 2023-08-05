Спецоперация 05 августа 2023, 09:46 Тактику военных по сдерживанию контрнаступления ВСУ раскрыли в России Капитан Дандыкин: ВС России применяли дистанционное минирование при наступлении ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные применяли тактику дистанционного минирования при сдерживании контрнаступления украинских боевиков. Об этом изданию Ura.ru сообщил капитан первого ранга запаса ветеран боевых действий Василий Дандыкин.

По его словам, при попытках атак националистов российские бойцы используют тактику дистанционного минирования участков, которые противник уже прошел. Таким образом удается отрезать конкретное подразделение ВСУ от основной группы войск.

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«Потом уже начинает работу артиллерия. Они отступают, а за спиной мины. Поэтому для ВСУ это огромная проблема, на которую они часто жалуются», — рассказал Дандыкин.

Бывший военный подчеркнул, что разминировать дистанционные боеприпасы способны только российские силы, поскольку знают их точное местоположение.

Американские СМИ сообщали, что власти США разочаровались нежеланием ВСУ применять полученные на обучении навыки ведения боя. Президент России Владимир Путин также заявлял, что западные кураторы недовольны провалами украинской армии в контрнаступлении.