Спецоперация 15 августа 2023, 08:00 Тактику огневого прочесывания применили на Краснолиманском направлении Минобороны России: артиллерия применила в зоне СВО тактику огневого прочесывания РИА «Новости»

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Артиллеристы российской армии применили для уничтожения противника в лесополосе на Краснолиманском направлении тактику огневого прочесывания из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

На Краснолиманском направлении задействовали расчеты РСЗО БМ-21 «Град» Центрального военного округа. Они произвели с расстояния более 10 километров серию залпов осколочно-фугасными снарядами.

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«Расчеты <…>, применив метод огневого прочесывания, выполнили удар по скоплению живой силы противника, рассредоточенному в лесополосе», — заявили военные.

Специалисты Минобороны объяснили, что такая методика позвонила поразить как можно больше сил противника, рассредоточенных на обширной местности. Результаты ударов отследили разведчики при помощи БПЛА.

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