06 января 2023, 17:36
Тактики России в спецоперации испугались на Западе
Foreign Affairs сообщило о высокой эффективности ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины
Ракетные удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины доказали свою высокую эффективность. Об этом заявил журналист американского издания Foreign Affairs Барри Позен.
«Воздушно-космические силы России наносят удары по сравнительно небольшому количеству целей, но добиваются непропорционально больших результатов», — написал он.
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Позен признался, что его беспокоит высокое понимание Россией того, чего она добивается атаками на критическую инфраструктуру Украины.
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«Выведение из строя украинской энергетической сети в конечном итоге лишает возможности сбора разведывательной информации, управления войсками и снижает эффективность работы систем противовоздушной обороны ВСУ», — добавил он.
Российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины с октября в ответ на теракт, совершенный на Крымском мосту.
Ранее Служба безопасности Украины завела дело в отношении двух высокопоставленных российских военных, обвинив их в обстрелах объектов энергетики.
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