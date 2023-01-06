Спецоперация 06 января 2023, 17:36 Тактики России в спецоперации испугались на Западе Foreign Affairs сообщило о высокой эффективности ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины РИА «Новости»

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Ракетные удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины доказали свою высокую эффективность. Об этом заявил журналист американского издания Foreign Affairs Барри Позен.

«Воздушно-космические силы России наносят удары по сравнительно небольшому количеству целей, но добиваются непропорционально больших результатов», — написал он.

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Позен признался, что его беспокоит высокое понимание Россией того, чего она добивается атаками на критическую инфраструктуру Украины.

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«Выведение из строя украинской энергетической сети в конечном итоге лишает возможности сбора разведывательной информации, управления войсками и снижает эффективность работы систем противовоздушной обороны ВСУ», — добавил он.

Российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины с октября в ответ на теракт, совершенный на Крымском мосту.

Ранее Служба безопасности Украины завела дело в отношении двух высокопоставленных российских военных, обвинив их в обстрелах объектов энергетики.