Спецоперация 02 августа 2023, 12:07 Тактика российской армии на передовой привела ВСУ в ужас La Vanguardia: ВСУ не пробьются через крепкую оборону российской армии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Контрнаступление украинских боевиков в зоне специальной операции полностью захлебнулось из-за недооценки российской армии со стороны ВСУ. Об этом говорится в материале испанского издания La Vanguardia.

«Контрнаступление Украины превратилось в затяжную битву на истощение. Подразделения ВСУ застряли на минных полях, став легкой мишенью для российской боевой авиации, противотанковых ракет и артиллерии», — отметили журналисты.

Реклама

Авторы статьи подчеркнули, что Россия построила гораздо более прочную оборону, чем изначально предполагали на Украине.

«Россияне проводят резвые контратаки, действуя грамотно на поле боя. При этом они придумывают новые нестандартные решения, например укладывают мины в два слоя, чтобы уничтожить саперную технику Украины», — добавили они.

В материале указали, что из-за этого попытки ВСУ атаковать сходят на нет еще до достижения минных полей. Украинские бойцы, по версии журналистов, не готовы к столь сложным операциям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контрнаступление Украины получилось совсем не таким, каким она его задумывала.