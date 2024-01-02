Спецоперация 02 января 2024, 00:37 «Такого мы еще не видели». Раненый русский солдат поразил бойцов ВСУ «РВ»: раненый российский боец пинком отбил сброшенную с дрона ВСУ бомбу РИА «Новости»

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Раненый российский военнослужащий спас себя и товарищей. Он пинком отбил в сторону бомбу, сброшенную с украинского беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Украинские операторы дронов, прочесывающие после боя местность в поисках раненых российских солдат, чтобы затем сбросить на них боеприпасы и добить уцелевших, столкнулись с героизмом одного из них. Очередной беспилотник ВСУ заметил группу русских бойцов в окопе и сбросил на них бомбу, но все пошло не по плану.

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«Раненый российский боец пинком отразил удар вражеской бомбы, пытавшейся убить его и товарищей. При подлете бомбы с дрона парень ударом ноги отбросил ее метров на пять, где она и взорвалась, не причинив вреда бойцам», — уточнил канал.

Пораженные героизмом русского солдата украинские националисты пожаловались в социальных сетях, что они такого еще не видели.

В прошлом году в социальных сетях разошлось видео, на котором российский военный в зоне спецоперации отбил две гранаты, сброшенные украинскими боевиками с дрона. Ролик оборвался после третьей неудачной попытки ВСУ, но позже сообщили, что русский солдат выжил.