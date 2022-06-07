«Таких мощных обстрелов не было 8 лет». Атаку ВСУ по жилым кварталам Донецка сняли на видео

ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы Донецкой Народной Республики. Съемочная группа «360» оказалась в 200 метрах от огня со стороны украинских военных. Обстрел произошел прямо во время записи репортажа.

Людей в центре Донецка за последние три недели стало гораздо меньше, заметила корреспондент «360» Натали Графчикова.

«Люди боятся выходить на улицу, чтобы лишний раз не рисковать собой. Люди массово покидают Донецкую Народную Республику, сегодня на въезде в город, на границе видели много автомобилей, порядка 40 машин. Люди стоят в очереди, чтобы выехать, чтобы не попадать здесь под обстрелы (со стороны ВСУ — прим. ред.)», — рассказала корреспондент «360».

Во время записи новостного ролика послышались громкие звуки взрывов. Как позже выяснилось, в 200 метрах от съемочной группы «360» в Донецке упали пять снарядов калибром 122.

Таких мощных обстрелов не было восемь лет. ВСУ обкладывает из „Градов“ даже центр Донецка, где раньше прилеты были редкостью Натали Графчикова Корреспондент «360»

По словам местных жителей, люди боятся выходить из дома. Еще опаснее стала гуманитарная миссия. Несмотря на это, гуманитарный груз продолжает приходить из Подмосковья на специальных фурах. Только сегодня приехали три фуры — это примерно 60 тонн гуманитарного груза. Волонтерам из Луганска раздали медикаменты, они развезут их на передовую.