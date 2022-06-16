«Такие интерпретации». Пушилин заявил, что не просил у России новых ракет

Донецкая Народная Республика не просила Россию о поставке ракет. Об этом заявил РИА «Новости» глава республики Денис Пушилин.

«Не понимаю, почему появились такие интерпретации. Я не обращался с просьбой, я не просил», — сказал он.

По словам Денис Пушилина, в рамках союзнических усилий лишь будут приниматься дополнительные меры по нейтрализации войск, которые обстреливают жилые районы.

После массированного обстрела Донецка 13 июня глава ДНР заявил, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь России. Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил, что республика рассчитывает на более активное применение ракет наземного и воздушного базирования, в том числе «Искандеров».