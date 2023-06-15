Спецоперация 15 июня 2023, 07:36 «Так пожелали им доброго утра». Боец ВС РФ рассказал о подавлении огневых точек ВСУ Минобороны опубликовало видео о работе артиллерии ВС России против ВСУ

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Военнослужащий с позывным Первый рассказал о действиях российских артиллерийских расчетов по отражению контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Подразделение военнослужащего занимается контрбатарейной борьбой. Работа заключается в том, чтобы с помощью беспилотника или иных средств разведки определить место, откуда противник ведет огонь, и нанести по нему удар. Боец подчеркнул, что работ идет круглосуточно, огонь не прекращается ни на минуту.

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Слаженность артиллерийских расчетов ВС России позволила добиться того, что, идя в контрнаступление, украинская армия не смогла даже приблизиться к российским позициям. Войска противника уничтожали вместе с орудием, подчеркнул военнослужащий. По словам бойца, только его подразделение за короткий срок ликвидировало пять орудий, последнее — ранним утром перед самым наступлением ВСУ.

«Первый» уверен, что противник будет полностью разгромлен.