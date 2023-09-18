Спецоперация 18 сентября 2023, 09:38 «Так много смертей за такую мелочь». Маск раскритиковал украинское контрнаступление Предприниматель Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ Министерство обороны Украины

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Американский магнат Илон Маск осудил украинское контрнаступление. Миллиардер отметил, что киевский режим потерял слишком много людей. Так Маск в соцсети X прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Вооруженные силы Украины не достигли заявленных целей.

Сакс создал серию постов, где указал, что украинское контрнаступление фактически провалилось. В последней публикации тот разместил карту и написал, что украинские территориальные успехи настолько малы, что их «едва можно увидеть на карте».

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«Так много смертей за такую мелочь», — отреагировал на запись Маск.

Ранее Илон Маск помог сорвать диверсию ВСУ в районе Крыма. Предприниматель приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink недалеко от побережья полуострова, чтобы не допустить нападения Украины.

Украина оказалась в ловушке и стала зависимой от частной компании. Если бы у ВСУ был собственный Starlink, то «проблем» не возникло бы.