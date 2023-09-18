18 сентября 2023, 09:38
«Так много смертей за такую мелочь». Маск раскритиковал украинское контрнаступление
Предприниматель Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ
Американский магнат Илон Маск осудил украинское контрнаступление. Миллиардер отметил, что киевский режим потерял слишком много людей. Так Маск в соцсети X прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Вооруженные силы Украины не достигли заявленных целей.
Сакс создал серию постов, где указал, что украинское контрнаступление фактически провалилось. В последней публикации тот разместил карту и написал, что украинские территориальные успехи настолько малы, что их «едва можно увидеть на карте».
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«Так много смертей за такую мелочь», — отреагировал на запись Маск.
Ранее Илон Маск помог сорвать диверсию ВСУ в районе Крыма. Предприниматель приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink недалеко от побережья полуострова, чтобы не допустить нападения Украины.
Украина оказалась в ловушке и стала зависимой от частной компании. Если бы у ВСУ был собственный Starlink, то «проблем» не возникло бы.
ВСУ
Илон Маск
Специальная военная операция РФ на Украине
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