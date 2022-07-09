США и ЕС провели тайные переговоры о решении конфликта на Украине

Ведущие страны Евросоюза и США провели тайные переговоры по поиску дипломатических путей для завершения конфликта на Украине. Об этом говорится в материале газеты Die Welt.

Авторы отметили, что политики рассматривают различные методы по принуждению России отказаться от проведения от специальной военной операции.

«Между США и ключевыми европейскими союзниками ведутся секретные консультации, в ходе которых рассматриваются дипломатические методы прекращения боевых действий и возможность отказа России от специальной операции с сохранением репутации», — говорится в тексте материала.

Журналисты не привели никаких подробностей переговоров. Но напомнили, что дипломатическим путем и переговорами в свое время удалось добиться воссоединения Германии. Сам материал находится в разделе «Мнения».

Как напомнило РИА ФАН, госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии саммита G7 говорил, что поиск дипломатического решения конфликта на Украине станет одной из главных тем повестки встречи лидеров стран «Семерки».