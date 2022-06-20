Тайную тюрьму националистов в аэропорту Мариуполя показали на видео

Украинские националисты в 2014–2015 годах оборудовали в аэропорту Мариуполя тайную тюрьму для ополченцев и жителей ДНР. Помещения, где держали пленников, показал РИА «Новости» экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

НацБатальон из Днепропетровска базировался в зале вылета в 2014 году. В нем стояли походные кровати, шкафы и ширмы, а на втором этаже жило командование. Пыточная находилась в правом блоке терминала, у входа в ресторан. Само заведение было на втором этаже, а на первом располагались его холодильники, которые стали камерами.

Внутреннюю обивку холодильных камер сняли, оставив только утеплитель и металлическое покрытие, чтобы заключенные не могли оставить каких-либо следов. На входе в подсобные помещения дежурил военный украинской нацгвардии, который вел учет прибывших заключенных, приносил им еду и хранил рапорты о задержаниях.

В апреле стало известно, что в помещениях, из которых входили и выходили пассажиры, боевики оборудовали тюрьму под условным названием «Библиотека». Руководитель правовой секции постпредства России Сергей Леонидченко на заседании Совбеза ООН заявил, что у России есть доказательства проводимых в ней пыток.