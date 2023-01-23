Спецоперация 23 января 2023, 07:59 Тайник украинского солдата с 300 кг взрывчатки нашли в ЛНР — СМИ РИА «Новости»: в Кудряшовке ЛНР обнаружили тайник солдата ВСУ с 300 кг взрывчатки РИА «Новости»

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Сотрудники органов безопасности Луганской Народной Республики обнаружили в освобожденной Кудряшовке тайник украинского военнослужащего, содержащий более 300 килограммов взрывчатки. Об этом написало РИА «Новости», сославшись на источник в силовых структурах.

По данным собеседника издания, удалось установить, что владелец тайника на момент начала спецоперации служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцировавшихся в окрестностях. Схрон нашли в одном из домостроений. Помимо взрывчатых веществ, там были боеприпасы.

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В числе прочего, в тайнике обнаружили пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда и 225 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства. Общий вес взрывчатого вещества достиг 306 килограммов.

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В конце ноября стало известно, что на окраине Энергодара нашли схрон с десятками донных контактных противодесантных мин ПДМ-1М, которые могли использовать для диверсий в Запорожской области и за ее пределами.