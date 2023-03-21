21 марта 2023, 10:49
Тайник с боеприпасами для ВСУ нашли в Херсонской области
МВД Херсонской области: в Скадовске нашли тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ
Тайник с боеприпасами, предназначенными для диверсантов ВСУ, обнаружили в лесопосадке в городе Скадовск Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
На схрон наткнулись сотрудники полиции, проводившие оперативно-разыскные мероприятия. Тайник располагался под шиферным листом возле дерева, его замаскировали травой, ветками и грунтом. Внутри были 275 патронов калибра 5,45 миллиметра, три гранаты РГН без взрывателей и 400 граммов пороха.
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«По имеющейся информации, данный тайник предназначался для диверсионно-разведывательной группы ВСУ», — отметили в пресс-службе ведомства.
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Мероприятия по выявлению тайников с оружием и боеприпасами ВСУ продолжаются.
В середине марта полицейские нашли крупный схрон с боеприпасами на заброшенном складе в Чаплинском муниципальном округе Херсонской области. В тайнике находились 102 пороховых выстрела и около 100 выстрелов для противотанкового гранатомета. Боеприпасы передали для хранения на склад Минобороны России.
МВД РФ
ВСУ
Херсонская область
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