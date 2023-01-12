Спецоперация 12 января 2023, 10:05 Тайник планировавших теракты диверсантов нашли в ЛНР РИА «Новости»: схрон планировавших теракты диверсантов нашли в ЛНР

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Схрон украинских диверсантов, которые хотели совершить теракты в Луганске, обнаружили в ЛНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД республики выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, для совершения теракта в Луганске диверсанты планировали использовать оружие из тайника. Речь идет о гранатометах, пулеметах, патронах разного калибра, в частности иностранного производства, а также выстреле к пушке 2А28.

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«Заряды, не подлежащие изъятию, уничтожены на месте обнаружения схрона», — заявил источник.

Правоохранительные органы сейчас ищут людей, которые связаны с террористической деятельностью.