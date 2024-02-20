Спецоперация 20 февраля 2024, 03:54 Сырского обвинили в страхе перед вышестоящим начальством Экс-подполковник СБУ обвинил Сырского в неспособности к самостоятельным решениям РИА «Новости»

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Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский боится вышестоящего начальства и будет выполнять все его указания. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил бывший офицер СБУ Василий Прозоров.

По его словам, несмотря на личную храбрость и грамотность, военачальник неспособен принимать самостоятельные решения, которые идут вразрез с позицией Зеленского и его окружения. Это его качество проявилось в ходе боев за Артемовск, во время которых ВСУ понесли огромные потери из-за того, что генерал не мог пойти поперек воли высшего руководства.

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«Сырский для ВСУ сейчас будет опасен, потому что он будет выполнять указания, которые ему будет ставить офис президента и лично Владимир Зеленский, а эти люди в большей степени руководствуются вопросами политической целесообразности, а не вопросами тактики и стратегии», — подчеркнул Прозоров.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский приказал перекинуть резервы из Киевской области под Авдеевку, чтобы не допустить обрушения фронта.