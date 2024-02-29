Спецоперация 29 февраля 2024, 14:09 Сырский признал просчеты командиров ВСУ Главком ВСУ Сырский пожаловался на просчеты украинских командиров Global Look Press

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский указал на просчеты некоторых командиров на ряде направлений в зоне спецоперации. Его слова привели в Telegram-канале Генштаба ВСУ.

Он отметил, что ситуация в остается сложной. По его словам, особо трудная обстановка образовалась на Авдеевском и Запорожском направлениях.

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«Во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой на фронте, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях», — подчеркнул он.

Главком ВСУ подчеркнул, что нужно защищать украинских солдат от ударов дронами с воздуха. Также он призвал обратить внимание на координацию и оперативность действий национальной армии.