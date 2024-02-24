Спецоперация 24 февраля 2024, 19:05 «Сырский отправил». США раскрыли, кого российские военные уничтожили в Авдеевке Экс-агент ЦРУ Макговерн: ВС России уничтожили боевиков «Азова» в Авдеевке Pxhere

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Российские военные уничтожили элитных боевиков «Азова»* в Авдеевке, заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Американец уверен, что подразделение туда отправил новый главком ВСУ Александр Сырский.

«Сырский немедленно отправил элитное подразделение, неонацистский батальон „Азов“* с целью помочь войскам в Авдеевке», — сказал эксперт.

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Но российские военные их засекли и уничтожили с воздуха. Макговерн уверен, что у Украины не осталось надежд, что ситуация изменится в их сторону: не хватает ни боеприпасов, ни людей. Украинские военные сами рассказывали, что растеряли весь энтузиазм для ведения боев.

Ранее украинское СМИ сообщило, что ВСУ вывели войска из поселка Ласточкино рядом с Авдеевкой. Под угрозой оказались фланги боевиков и маршруты снабжения, но официально армия отход не подтверждала.

* Запрещенная в России террористическая организация.