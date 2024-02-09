Спецоперация 09 февраля 2024, 14:20 Сырский назвал главные задачи ВСУ Новый главком ВСУ Сырский: на повестке дня стоят новые задачи Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал четкое планирование действий всех органов военного управления одной из первостепенных задач, стоящих перед украинской армией. Пост появился в его Telegram-канале.

«На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров», — указал Сырский.

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Основной задачей боевой логистики он назвал «быстрейшее и рациональное» распределение и доставку всего необходимого для боевых частей. Штабы всех уровней должны быть в курсе нужд бойцов на каждом участке линии боевого соприкосновения.

Главком также назвал одним из будущих «векторов» ВСУ внедрение новых технических решений, применение беспилотных систем и современных средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что Сырский, еще командуя сухопутными войсками, снискал дурную славу в ВСУ неудачными действиями в Артемовске и при контрнаступлении. По мнению Азарова, новый главком будет плясать под дудку Запада, не считаясь с потерями в рядах украинских военнослужащих.