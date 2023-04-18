18 апреля 2023, 11:47
Сырский назвал Артемовское направление эпицентром боев
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский: Артемовское направление — эпицентр боев
Эпицентром боевых действий продолжает быть Артемовское направление. Такое заявление сделал командующий сухопутными войсками страны Александр Сырский. Его слова привел украинский ресурс Military media center.
«Эпицентром боевых действий остается Бахмутское (Артемовское — прим. ред.) направление. Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия…» — сказал он.
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По его словам, российские силы увеличивают количество авиационных ударов и активность тяжелой артиллерии. Однако Сырский отметил, что ВСУ «ощутимо тормозят его наступательные действия».
Накануне появилась информация, что российские силы взяли под контроль кварталы на северо-западе и в центре Артемовска. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Сражения за Артемовск продолжаются на протяжении многих месяцев. Этот город находится рядом с Горловкой и является ключевым транспортным узлом Вооруженных сил Украины. Через данный населенный пункт украинские силы перебрасывают своим подразделениям в Донбассе снабжение.
ВСУ
Артемовск
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