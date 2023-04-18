Спецоперация 18 апреля 2023, 11:47 Сырский назвал Артемовское направление эпицентром боев Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский: Артемовское направление — эпицентр боев РИА «Новости»

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Эпицентром боевых действий продолжает быть Артемовское направление. Такое заявление сделал командующий сухопутными войсками страны Александр Сырский. Его слова привел украинский ресурс Military media center.

«Эпицентром боевых действий остается Бахмутское (Артемовское — прим. ред.) направление. Там противник сосредотачивает наибольшие свои усилия…» — сказал он.

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По его словам, российские силы увеличивают количество авиационных ударов и активность тяжелой артиллерии. Однако Сырский отметил, что ВСУ «ощутимо тормозят его наступательные действия».

Накануне появилась информация, что российские силы взяли под контроль кварталы на северо-западе и в центре Артемовска. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Сражения за Артемовск продолжаются на протяжении многих месяцев. Этот город находится рядом с Горловкой и является ключевым транспортным узлом Вооруженных сил Украины. Через данный населенный пункт украинские силы перебрасывают своим подразделениям в Донбассе снабжение.