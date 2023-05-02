Спецоперация 02 мая 2023, 01:29 Сына украинского режиссера Ивана Войтюка ликвидировали под Артемовском «РВ»: под Артемовском ликвидировали сына украинского режиссера Ивана Войтюка РИА «Новости»

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Российские войска под Артемовском ликвидировали сына известного на Украине режиссера, который стал офицером в нацистской бригаде. Об этом сообщили военкоры «Русской Весны».

По их данным, Владимир Войтюк погиб под точным минометным обстрелом на Артемовском направлении 24 апреля 2023 года.

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Сын режиссера Ивана Войтюка был заместителем командира роты и служил в 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, известной своей нацистской идеологией.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что бойцы продвинулись в Артемовске на 120 метров в разных направлениях за сутки, уже захвачены 45 тысяч квадратных метров. Бои за населенный пункт идут несколько месяцев, под контролем ВСУ осталось менее 2,9 квадратного километра городской территории.