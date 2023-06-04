Спецоперация 04 июня 2023, 23:41 Сын украинского бизнесмена погиб под Павловкой Украинский бизнесмен Онистрат сообщил о гибели 21-летнего сына Остапа под Павловкой Telegram-канал

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Сын известного украинского бизнесмена Андрея Онистрата погиб под Павловкой. О смерти Остапа с позывным Бендер сам отец сообщил в своих соцсетях.

Он рассказал, что его сын служил оператором дрона в 68-й отдельной егерской бригаде. Погибшего похоронят 6 июня на киевском кладбище «Берковицы».

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По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», Андрей Онистрат ранее был владельцем украинского банка «Национальный кредит» и вице-президентом Федерации триатлона Украины. Он также является чемпионом страны по мотогонкам.

Ранее стало известно о гибели украинского писателя и участника националистического батальона «Азов»* Игоря Мисяка. Его ликвидировали в ходе боев в Херсонской области.

Также под Артемовском уничтожили музыканта Даниила Подыбайло, который входил в состав украинской теробороны и активно помогал боевикам «Азова»* в Мариуполе.

* Националистический полк «Азов» запрещен в России.