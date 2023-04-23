Спецоперация 23 апреля 2023, 19:02 Сын Пескова рассказал, как семья встретила его вступление в ЧВК «Вагнер» Сын Пескова Николай сообщил, что семья приняла его решение вступить в ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Сын пресс-секретаря президента России Николай Песков в интервью каналу «Соловьев Live» признался, что семья сильно волновалась за него, когда он решил вступить в ЧВК «Вагнер». Но в итоге близкие поддержали это решение.

«Конечно, немножко были в шоке, волновались, но зауважали мое решение. Поддержали», — вспомнил Николай.

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Он отметил, что хотел поддержать спецоперацию.

Песков-младший стал в ЧВК артиллеристом. Прослужил по контракту примерно полгода, работал с РСЗО «Ураган», получил медаль «За отвагу». Ранее в интервью kp.ru Николай отмечал, что счел участие в СВО своим долгом, хотел «помочь всем, кто там находился», не желал оставаться в стороне. Но не знал, как связаться с вагнеровцами. Пришлось обратиться к отцу. Тот помог. Семья задала Николаю только один вопрос: понимает ли он, куда идет. Отговаривать не стали.

На спецоперацию он отправился под другой фамилией. О родстве бойца с представителем Кремля никто не знал.

Об участии Николая Пескова в СВО на этой неделе сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что сын пресс-секретаря президента «отработал абсолютно нормально».