21 апреля 2023, 23:03
Сын Пескова отслужил артиллеристом в ЧВК «Вагнер» — Пригожин
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: сын Дмитрия Пескова отслужил в ЧВК «Вагнер» артиллеристом
Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова прошел службу в ЧВК «Вагнер», рассказал основатель и глава частной военной компании Евгений Пригожин военкору Александру Симонову. Фрагмент интервью опубликовали в Telegram-канале «Позывной Брюс».
Пригожин рассказал, что из всех его знакомых лишь один Песков пришел к нему и попросил принять его сына в ряды ЧВК «простым артиллеристом». Глава «Вагнера» отметил, что сын официального представителя Кремля достойно показал себя на службе.
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«По колено в грязи, в <…>, на „Урагане“. Мало кто об этом знает», — отметил он.
Ранее стало известно, что «вагнеровцы» перерезали дорогу в Артемовске, по которой украинские солдаты получали продовольствие и вооружение. Это сделало ситуацию для ВСУ еще более тяжелой.
Также 21 апреля сообщалось, что российские военные взяли в котел группировку украинской армии в боях за город. При этом Пригожин посоветовал не спешить с заявлениями об образовании котла. Украинские солдаты оказались в так называемом оперативном окружении, когда дороги находятся под контролем артиллерии. Но котла пока нет, подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Дмитрий Песков
Военные
Иосиф Пригожин
Специальная военная операция РФ на Украине
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