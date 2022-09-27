Сын главы ВГА Запорожской области вступил в добровольческий батальон | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 04:43 Поделиться Telegram

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Viber Сын главы ВГА Запорожской области вступил в добровольческий батальон Глава ВГА Запорожской области Балицкий заявил о вступлении своего сына в ряды добровольцев РИА «Новости»

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Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого вступил в ряды добровольцев. Он присоединился к батальону имени Павла Судоплатова, который отправится в зону проведения спецоперации.

«Сегодня мой старший сын Александр вступил в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что его дети выросли в семье военных и всегда считали своим долгом служить. Молодые люди не шли в армию, так как украинские власти развернули войну против жителей Донбасса.

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«Идти служить в армию агрессора — противоречило принципам. Сегодня он, как и подобает мужчинам Запорожской области, вступил в добровольческий батальон, который будет защищать нашу землю от киевского нацизма», — отметил глава администрации.

По его словам, он поддержал решение своего сына. При этом Балицкий назвал этот поступок нормальным.

«Это нормально, это не подвиг», — заключил он.

В дальнейшем часть батальона войдет в состав российской армии и отправится выполнять задачи спецоперации.

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