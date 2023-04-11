Спецоперация 11 апреля 2023, 14:56 Сын бывшего крымского министра погиб в зоне СВО Сын бывшего министра спорта Крыма Денис Шестак погиб в зоне спецоперации Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Сын бывшего главы Минспорта Крыма Георгия Шестака Денис погиб в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба региональной Федерации спортивной борьбы.

«Денис Шестак, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Шестака, мастер спорта по греко-римской борьбе, погиб в зоне специальной операции при выполнении воинского долга», — уточнили в организации.

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Шестак отправился в зону СВО в октябре 2022 года. У него остались жена и двое детей.

«Воинский подвиг Шестака во имя Отчизны никогда не будет забыт, в наших сердцах навсегда сохранится светлая память о нем», — добавили в ведомстве.

Отец погибшего — Георгий Шестак — возглавлял Министерство спорта Крыма с 2014 по 2016 год, сейчас он является внештатным советником главы республики, уточнил RT.

Ранее погиб журналист из Санкт-Петербурга Денис Семенов, ушедший в зону СВО добровольцем.