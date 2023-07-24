Спецоперация 24 июля 2023, 05:57 Свыше 40 украинских военных сдались в плен на Сватовском направлении РИА «Новости»: группировка «Центр» отразила 13 атак ВСУ и взяла в плен более 40 боевиков РИА «Новости»

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Свыше четырех десятков украинских военных сдались в плен на Сватовском и Краснолиманском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы группировки «Центр» Александра Савчука.

По словам Савчука, На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции.

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«В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск „Центр“ при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понести значительные потери в личном составе», — сообщил начальник пресс-службы группировки.

В плен сдались свыше 40 боевиков, добавил Савчук. Кроме того, противник потерял три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей типа пикап.

Российские бойцы в ходе контрбатарейной борьбы поразили орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета украинских военных.

Ранее ВС России нанесли удар по объектам ВСУ в районе Берислава в Херсонской области. Как сообщила «Военная хроника», российские военные ударили по позициям и складам нескольких подразделений противника. Предположительно, там находились техника и боеприпасы ВСУ.