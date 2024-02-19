Спецоперация 19 февраля 2024, 10:53 Свыше 200 взрывоопасных предметов уничтожили в освобожденной Авдеевке за день РИА «Новости»

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За день саперы проверили в Авдеевке 27 километров дорог и уничтожили более 200 взрывоопасных предметов. Об этом заявил начальник инженерных войск группировки с позывным Фрунзе в эфире «Первого канала».

Инженерные подразделения группировки войск «Центр» обнаружили и обезвредили мины, самодельные взрывные устройства, различные боеприпасы. Особое внимание уделили проверке инфраструктуры — административных зданий, насосных станций, железнодорожной станции. Если взрывные устройства находили там, их обезвреживали без подрыва на месте и в дальнейшем боеприпасы выносили.

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ВС России также продолжают зачищать жилые кварталы в Авдеевке после ее освобождения. Тем временем, по данным источников СМИ, главком ВСУ Александр Сырский приказал перекинуть резервы из Киевской области под Авдеевку, чтобы не допустить обрушения фронта после сдачи города.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки 17 февраля.