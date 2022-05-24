Свыше 200 украинских националистов уничтожила авиация ВКС РФ за сутки

Авиация ВКС РФ уничтожила зенитно-ракетный комплекс ВСУ «Бук-М1» в районе Пилипчатино Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, оперативно-тактическая и армейская авиация поразили два пункта управления украинских военных, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

В результате ударов российской авиации были уничтожены более 210 националистов, в районе Краматорска был сбит украинский самолет МиГ-29, подчеркнули в ведомстве.

С начала проведения специальной операции российские войска уничтожили 178 самолетов ВСУ, 125 вертолетов, 995 беспилотников, 320 зенитно-ракетных комплексов, более 3200 танков и других боевых бронированных машин. Украинские войска лишились 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов.