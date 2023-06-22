Спецоперация 22 июня 2023, 08:30 Свыше 20 добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны Минобороны сообщило о подписании контрактов более чем с 20 добровольческими формированиями РИА «Новости»

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Сегодня более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 22 июня министерство проинформировало о подписании контрактов с командирами еще четырех добровольческих подразделений.

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Таким образом, уже более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством, отметили представители Минобороны.

Контракты, о которых идет речь, определяют деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне СВО, их правовое регулирование.

Кроме того, подписание этих документов гарантирует добровольцам и их семьям такие же льготы и преимущества участников специальной военной операции, как и всем военнослужащим, отметил командир добровольческого подразделения.

«Государство само пошло нам на встречу и дало нам такие льготы», — подчеркнул он.