Свыше 10 тысяч запасников самостоятельно пришли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации | 360°

Важное 22 сентября 2022, 18:37 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 10 тысяч запасников самостоятельно пришли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации Генштаб: 10 тысяч запасников пришли в военкоматы в первые сутки частичной мобилизации

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Более 10 тысяч запасников самостоятельно прибыли в военкоматы за первые сутки частичной мобилизации. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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