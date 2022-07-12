СВР заявила о нервной реакции Польши на раскрытие ее планов по «расчленению Украины»

Руководство Польши «нервозно» восприняло утечку информации об ее планах по «расчленению Украины», сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его процитировал ТАСС.

«Поступающая в Службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», — отметил Нарышкин.

Польша надеялась, что когда украинский конфликт перейдет в дипломатическую фазу, стороны «будут вынуждены признать польскую экспансию», добавили в пресс-бюро СВР. Обнародование планов руководства страны вынудит его «снимать озабоченности, звучащие от товарищей по НАТО и ЕС».

По данным СВР, Польша рассчитывает исправить ситуацию, развернув кампанию в СМИ, которая поможет опровергнуть «слухи» и замаксирует действия Польши по укреплению позиций на Украине. Акцент планируется сделать на создании образа «коллективного участия» европейских соседей Украины в ее делах. Польша намерена активно сотрудничать по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией.

«Похоже, в Варшаве не замечают, что ее „тайные“ амбиции и комплексы уже многие годы служат источником насмешек и раздражения ее „покровителей“», — констатировали в пресс-бюро СВР.