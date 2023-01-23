Важное 23 января 2023, 09:52 СВР выяснила, что ВСУ хранят вооружение Запада на территориях АЭС СВР: ВСУ хранят поступающее с Запада оружие на территориях АЭС

Читать 360tv в

Служба внешней разведки (СВР) России получила достоверные данные о том, что ВСУ складируют оружие и боеприпасы, получаемые от Запада, на территориях атомных электростанций. Об этом сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра», — процитировала его пресс-служба СВР.

Реклама

Разведка выяснила, что только в последнюю неделю 2022 года на Ровенскую АЭС доставили несколько вагонов зарубежного вооружения и боеприпасов. А в случае их масштабной детонации и разрушения АЭС вину «всегда можно будет списать на Москву».

Реклама

В СВР выразили надежду на то, что на Украине не решат специально подорвать склады, чтобы «выклянчить у США и их союзников еще больше оружия и боеприпасов». Нарышкин указал на то, что к такому методу часто прибегают международные террористы.

Директор Службы внешней разведки России отметил, что в заложниках киевского режима находятся «десятки и даже сотни тысяч» жителей Украины и соседних стран.