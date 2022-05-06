«Сволочи танком стреляли по дому». Беженка из Попасной пожелала Зеленскому пережить ад Донбасса

Жителей Попасной эвакуируют в соседний Первомайск. Беженцы рассказали журналистам телеканала «Звезда» о злодеяниях ВСУ за последние два месяца. Интервью с жителями опубликовали в Telegram-канале СМИ.

«Эти сволочи танком выезжали и стреляли по дому. На прямой наводке. И ведь знают, что люди сидят в подвалах. Сидели, Богу молились. Чтоб только живыми остаться», — поделилась одна из беженок.

Она отметила, что так делала именно украинская сторона. Солдат ВСУ, которые стреляли по домам мирных жителей, женщина назвала «тварями». Также она пожелала президенту Украины Владимиру Зеленскому пережить все то, что произошло в Донбассе за последние 65 дней.

ВСУ 6 мая отступили с юга Попасной в направлении Бахмута. Об этом сообщили военкоры РИА ФАН. Они отметили, что при отступлении ВФУ подорвали железнодорожный мост в Калиново-Попасной. Во время зачистки юга города ВС России взяли в плен несколько украинских солдат. Также журналисты издания отметили, что основные столкновения на севере Попасной происходят около вагоноремонтного завода и прилегающих многоэтажек.