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    19 мая 2022, 19:35

    Своих не бросаем. Кириенко раскрыл основные причины спецоперации

    Кириенко, сказал, что Путин начал спецоперацию по мораньно-нравственным причинам

    Александр Иванов

    Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко сказал, что глава страны Владимир Путин при принятии решения руководствовался в основном моральными принципами. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Своих не бросаем. Кириенко раскрыл основные причины спецоперации

    Кириенко заявил об этом во время выступления на марафоне «Новые горизонты».

    «Это геополитическая проблема. Но мне кажется, что выбор был морально-нравственный — мы не бросаем своих, мы не бросаем людей, которые защищают свое право быть россиянами и быть русскими», — сказал он.

    По словам Кириенко, у спецоперации есть и геополитические причины. Он отметил, что расширение НАТО на Восток представляет большую угрозу безопасности России. Однако эта причина находится не на первом месте в списке предпосылок к началу спецоперации.

    Как отметил замглавы администрации Кремля, это был «такой принципиальный внутренний выбор, с которого начинается все, что происходит с нами в этой жизни».