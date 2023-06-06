06 июня 2023, 17:30
«Свое отлетал». Кадыров показал беспилотник ВСУ «Фурия», сбитый российскими военнослужащими
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со сбитым ВС России украинским БПЛА «Фурия»
Российские военнослужащие из Чечни сбили украинский беспилотник «Фурия». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
Он опубликовал видео со сбитым дроном противника. По словам Кадырова, Вооруженные силы Украины хотели использовать БПЛА, чтобы проводить разведку местности и передавать координаты российских подразделений своей артиллерии.
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«Его сбили наши бойцы. Он уже свое отлетал», — написал глава Чечни.
Кадыров отметил, что чеченские воины сбивают подобные аппараты почти ежедневно. Например, на другом участки они сбили украинские квадрокоптеры, сообщил глава республики.
Батальоны «Запад-Ахмат», «Восток-Ахмат» Минобороны России, а также сотрудники отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни «успешно реагируют на любую провокацию украинских нацистов и натовских бандитов» на земле или в воздухе, добавил Кадыров. По его словам, бойцы настроены решительно и не собираются пропускать мимо такие «сюрпризы» от противника.
«В планах наших воинов не только очистить землю Донбасса от украинских нацистов, но и воздушное пространство от их нежелательного присутствия», — подчеркнул глава Чечни.
Ранее бойцы спецназа «Ахмат» серьезно потеснили ВСУ в Марьинке. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, назвавший город одним из самых горячих направлений.
Беспилотники
Рамзан Кадыров
Специальная военная операция РФ на Украине
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