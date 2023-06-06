Спецоперация 06 июня 2023, 17:30 «Свое отлетал». Кадыров показал беспилотник ВСУ «Фурия», сбитый российскими военнослужащими Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со сбитым ВС России украинским БПЛА «Фурия»

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Российские военнослужащие из Чечни сбили украинский беспилотник «Фурия». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Он опубликовал видео со сбитым дроном противника. По словам Кадырова, Вооруженные силы Украины хотели использовать БПЛА, чтобы проводить разведку местности и передавать координаты российских подразделений своей артиллерии.

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«Его сбили наши бойцы. Он уже свое отлетал», — написал глава Чечни.

Кадыров отметил, что чеченские воины сбивают подобные аппараты почти ежедневно. Например, на другом участки они сбили украинские квадрокоптеры, сообщил глава республики.

Батальоны «Запад-Ахмат», «Восток-Ахмат» Минобороны России, а также сотрудники отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни «успешно реагируют на любую провокацию украинских нацистов и натовских бандитов» на земле или в воздухе, добавил Кадыров. По его словам, бойцы настроены решительно и не собираются пропускать мимо такие «сюрпризы» от противника.

«В планах наших воинов не только очистить землю Донбасса от украинских нацистов, но и воздушное пространство от их нежелательного присутствия», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» серьезно потеснили ВСУ в Марьинке. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, назвавший город одним из самых горячих направлений.