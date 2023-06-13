Спецоперация 13 июня 2023, 18:24 СВО выявила неэффективных «паркетных» генералов в ВС РФ Президент Путин заявил, что СВО выявила неэффективных генералов в ВС РФ kremlin.ru

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Специальная военная операция на Украине выявила неэффективных «паркетных» генералов в Вооруженных силах Российской Федерации. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле.

«В армии были „паркетные“ генералы, но быстро стало понятно, что они неэффективны, из тени начали выходить нужные люди, надо их продвигать», — сказал Путин.

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Глава государства сказал, что российской армии многих вещей не хватает: высокоточных боеприпасов, средств связи, беспилотников. Президент добавил, что они есть, но вопрос в количестве.

Президент сообщил, что Россия потеряла 54 танка в зоне СВО, отражая контрнаступление ВСУ. Однако потери украинской армии намного выше, они близятся к катастрофическим.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные ночью уничтожили склад боеприпасов и иностранного вооружения ВСУ. Кроме того, ВС РФ за сутки отразили две атаки украинских боевиков южнее Артемовска.