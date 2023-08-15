Спецоперация 15 августа 2023, 10:30 СВО сократила возможности Запада навязывать свои интересы в разных регионах мира — Шойгу Шойгу: СВО сократила возможности Запада навязывать свои интересы в мире РИА «Новости»

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Спецоперация России сократила возможности Запада навязывать свои интересы в разных регионах мира. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

«На фоне спецоперации повысилась роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе», — подчеркнул он.

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Глава Минобороны также выразил уверенность, что Вооруженные силы России за время спецоперации развенчали миф о превосходстве западных военных стандартов. Кроме того, Шойгу напомнил, что на Украине западные страны продолжают отрабатывать различные варианты ведения военных действий. Потери при этом в расчет не берутся, указал министр.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам конференции ранее отметил последовательное формирование многополярного мира.

«Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Укрепляются новые экономические и политические центры», — обратил внимание Путин.

По его словам, все это способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития.