Спецоперация 11 февраля 2023, 14:31 СВО назвали операцией по спасению мирного населения Донбасса В ДНР выступили за переименование СВО в операцию по спасению жителей Донбасса РИА «Новости»

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Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка назвал специальную военную операцию (СВО) миссией по спасению миллионов жителей Донбасса. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Мы никогда не питали иллюзий по поводу отношения к нам Украины и ее западных союзников», — отметил он.

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Бидевка добавил, что обнаруженные документы доказали: украинские власти готовили нападение, а начатая Россией спецоперация опередила их планы на несколько суток.

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По его мнению, сегодня можно смело говорить, что СВО стала «операцией по спасению миллионов жителей Донбасса». Бидевка признался, что ему страшно представить, к каким последствиям привел бы захват населенных пунктов ДНР украинскими боевиками.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин озвучил сроки освобождения Донецкой и Луганской народных республик. По его мнению, для этого российским войскам потребуется полтора-два года.