Спецоперация 31 марта 2024, 10:09 Связист группировки «Днепр» рассказал о работе на Херсонском направлении Минобороны показало видео работы связистов на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Связисты группировки войск «Днепр» ВС России обеспечивают связь на Херсонском направлении в зоне спецоперации на Украине. Видео их работы опубликовали на официальном сайте Минобороны.

Военнослужащие поддерживают систему связи между батальонами на передовой. Каждый день связисты проходят до 15 километров, устраняя обрывы на линиях из-за артиллерийских обстрелов противника.

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По словам бойца с позывным Шамиль, проводная связь имеет главное преимущество — ее не могут прослушать ВСУ.

Ранее российский военнослужащий с позывным Волга показал «подземный город», куда возвращаются бойцы с передовой в ЛНР. Здесь они могут помыться и отдохнуть. Для военных организовано четырехразовое горячее питание.