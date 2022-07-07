Связанная с Хантером Байденом компания подготовилась к исследованиям вируса Эбола в Одессе

Получившая финансирование из инвестиционного фонда Хантера Байдена и работавшая на Пентагон компания Metabiota готовилась проводить исследования вируса Эбола на базе Противочумного института имени Мечникова в Одессе. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что в ходе проведения специальной военной операции удалось получить документы, которые свидетельствуют о планах Metabiota и Украинского научно-технического центра начать изучение вируса Эбола.

«Исследования планировалось провести на базе Противочумного института имени Мечникова в Одессе. С учетом того, что болезнь не является эндемичной и, более того, ни разу не была зафиксирована на территории Украины, возникает закономерный вопрос о необходимости подобных исследований и истинных целях их проведения», — заявил Кириллов.

Источник фото: пресс-служба Минобороны России

Генерал подчеркнул, что компания Metabiota уже работала с вирусом Эбола в Западной Африке. Но уже тогда у специалистов возникли вопросы к их деятельности.

Международная группа экспертов «Консорциум по вирусной геморрагической лихорадке» выпустила отчет, в котором говорилось, что сотрудники Metabiota тайно допускали сотрудников Пентагона к зараженным вирусом Эбола.

«Основной целью этой деятельности являлось выделение высоковирулентных вариантов вируса от заболевших и погибших, а также вывоз штаммов в США», — подчеркнул Кириллов.

Когда эта схема раскрылась, координатор Всемирной организации здравоохранения по лихорадке Эбола Филипп Барбоза потребовал отозвать персонал американской компании.

«Повышенный интерес подрядчика американского военного ведомства к вирусу Эбола не случаен: заболевание является одним из наиболее патогенных для человека. В ходе вспышки, начавшейся в 2014 году, заболели 28 тысяч человек, из них погибли более 11 тысяч, летальность составила около 40%», — напомнил Кириллов.

Он отметил, что в распоряжении Минобороны есть материалы, которые доказывают, что Metabiota была только прикрытием для осуществления непрозрачной финансовой деятельности в разных регионах мира.