Связь и электричество восстановили в Херсоне | 360°

08 ноября 2022, 11:22
Связь и электричество восстановили в Херсоне
Замглавы региона Стремоусов сообщил о восстановлении связи и электричества в Херсоне
Власти Херсонской области восстановили подачу электроэнергии и стабильную связь в Херсоне после теракта украинских националистов на ЛЭП. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
«Подготовка к отопительному сезону продолжается. Восстановили связь и электричество», — написал он.
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Стремоусов отметил, что специальные службы продолжают выдавать местным жителям паспорта и соответствующие социальные выплаты, соблюдая все обязательства.
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Перемещение с правобережной части города уже завершили, подчеркнул замглавы администрации. Оставшиеся в своих домах жители могут беспрепятственно покинуть их в любое удобное для них время.
«Основной приоритет России — сохранение и спасение жизней жителей Херсонской области», — заключил Стремоусов.
Украинские боевики атаковали ЛЭП в Херсоне 6 октября. В результате ударов весь город остался без электричества, сообщал RT.
Ранее Стремоусов сообщал, что ВСУ стягивают крупные подразделения к Херсону. Он отметил, что подобные самоубийственные действия идут только на пользу процессу денацификации Украины.
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