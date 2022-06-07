Священный синод РПЦ предостерег Украинскую церковь от самовольного изменения статуса

Самочинные действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к новому расколу, постановил Священный синод Русской православной церкви. Об этом сообщили «Известия».

Заседание прошло в патриаршей резиденции на территории Данилового монастыря в Москве под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Члены синода отметили, что на Украине сохранилось давление на архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян со стороны представителей власти и экстремистски настроенной части общества.

«Решение об изменении статуса Украинской православной церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, включающей постановление поместного Собора Русской православной церкви. Самочинные действия <…> могут привести к появлению нового раскола внутри нее», — постановили участники заседания.

Кроме того, по итогам заседания в прямое подчинение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу перешли крымские епархии УПЦ, а именно Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская.