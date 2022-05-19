Сторонники нацбата «Айдар»*, берут в плен мирных жителей Донбасса. Бывшая заложница националистов Светлана рассказала, как они издевались над гражданскими. Интервью с ней опубликовали в Telegram-канале «Известий».

Бывшая заложница рассказала, что однажды ее свалили в одну яму с мертвыми телами. Таким образом она и попала в плен. Кроме того, «заложниками» нацбата стали тела убитых. Во время пленения Светлана вместе с другими волонтерами пыталась вывести погибших земляков в места захоронения, поскольку в ее родном населенном пункте кладбища регулярно попадали под обстрел.

«Когда меня достали, я просто потеряла сознание. Вот эти издевательства продолжались. Меня на вертолете вместе с трупами перевезли на Победу, где я находилась с ними в одной яме. Там нас тоже было человек 20. И в этой яме мы были больше месяца», — поделилась она.

По словам женщины, она была в плену у нацбата более 80 дней. За это время она претерпела множеств издевательств и зверств. Светлана рассказала, что сторонники «Айдара»* регулярно использовали гражданское население в качестве живого щита. Сама женщина тоже участвовала в таких зверствах. Она рассказала, как ее выгнали «ловить пули».

Кроме того, сторонники «Айдара»* заставляли мирных жителей выполнять всевозможные пожелания. Например, садиться, ложиться, петь гимн и читать стихотворения Шевченко.

* «Айдар» — запрещенное в РФ националистическое украинское военное формирование.