Спецоперация 09 ноября 2022, 18:10 Суровикин заявил о стабилизации обстановки в районе спецоперации Суровикин: ситуация в районе спецоперации на Украине стабилизировалась РИА «Новости»

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Обстановка в районе проведения специальной военной операции (СВО) в целом стабилизирована. Об этом заявил командующий объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин во время доклада министру обороны России Сергею Шойгу.

«За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», — сказал он.

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Суровикин отметил, что боевые возможности объединенной группировки войск и сил серьезно выросли. Российские военные пресекли все попытки наступательных действий ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.

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Также на отдельных участках ВС РФ возобновили наступательные действия. Суровикин пояснил, что российские силы активно двигаются на Южно-Донецком направлении и завершают освобождение населенного пункта Павловка. В наступление российские войска пошли в направлении Первомайского и Марьинки.