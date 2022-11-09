09 ноября 2022, 18:10
Суровикин заявил о стабилизации обстановки в районе спецоперации
Суровикин: ситуация в районе спецоперации на Украине стабилизировалась
Обстановка в районе проведения специальной военной операции (СВО) в целом стабилизирована. Об этом заявил командующий объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин во время доклада министру обороны России Сергею Шойгу.
«За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», — сказал он.
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Суровикин отметил, что боевые возможности объединенной группировки войск и сил серьезно выросли. Российские военные пресекли все попытки наступательных действий ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.
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Также на отдельных участках ВС РФ возобновили наступательные действия. Суровикин пояснил, что российские силы активно двигаются на Южно-Донецком направлении и завершают освобождение населенного пункта Павловка. В наступление российские войска пошли в направлении Первомайского и Марьинки.
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
Сергей Суровикин
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